لبنان | ميقاتي من بعبدا: “المهلة غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

تمنى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون “أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة والحلّ كان بفضل الجيش والقوى الأمنية والجيش هو من قدم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة”.

وعن وتيرة تشكيل الحكومة، قال: “كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة وكنت أتمنى أن تشكل قبل 4 آب والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل”.

وأكّد ميقاتي أنّ “المواطن “زهق” من كلام المحاصصات”، موضحاً أنّ “البلد بحاجة إلى إنقاذ وعلينا أن نتعالى كلنا ومنعاً لفتح “وكر دبابير” أنا أنطلق من نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة ومنعاً لتشكيل أي إحباط إضافي للبنانيين”.

وختم رداً على سؤال حول المهلة التي يعطيها لنفسه للتشكيل: “المهلة غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم”.