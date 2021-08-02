لبنان | هل زار طارق البيطار القصر الجمهوري ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 3:39 مساءً

صدر عن المكتب الاعلامي في أمانة سر مجلس القضاء الاعلى ما يلي:

وردنا من المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار التوضيح التالي:

“تناقلت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية خبراً مفاده قيام المحقّق العدلي بزيارة القصر الجمهوري مرّات عدّة حيث اجتمع بمسؤولين سياسيين وأمنيين فيه.

انَّ هذا الخبر هو عارٍ عن الصحّة جملةً وتفصيلاً، ويهيب المحقّق العدلي بالمؤسسات الإعلامية توخّي الدقّة في نشر المعلومات المتعلّقة بالتحقيق العدلي.”