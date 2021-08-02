لبنان | تعيين إدارة مؤقتة لتلفزيون لبنان بقرار قضائي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

اصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت هالة نجا قرارا عينت بموجبه السيد توفيق طرابلسي بصلاحيات رئيس مجلس الادارة – المدير العام لشركة تلفزيون لبنان، الى ان يتم تعيين رئيس مجلس ادارة أصيل، وتعيين كل من مصباح مجذوب وفيفيان لبس بصلاحيات أعضاء مجلس الادارة.

ومما جاء في القرار:اولا: تعيين ادارة مؤقتة لشركة تلفزيون لبنان ش.م.ل، وذلك لحين تعيين ادارة للشركة المذكورة من قبل السلطة المختصة، وبالتالي تعيين السيد توفيق طرابلسي لصلاحيات رئيس مجلس ادارة – المدير العام والسيد مصباح مجذوب وخبيرة المحاسبة المحلفة لدى المحاكم السيدة فيفيان لبس، الاخيرين بصلاحيات اعضاء مجلس الادارة، بحيث تتخذ القرارات في مجلس الادارة بالاكثرية، على ان تنحصر اعمال الاشخاص المذكورين المعنيين بتلك اللازمة والكافية لتسيير اعمال الشركة الاعتيادية والضرورية.

ثانيا: تكليف المديرين المعنيين باستلام الشركة من ادارتها الحالية واجراء جردة بموجوداتها واموالها والاطلاع على دفاترها ومحاسبتها وحساباتها المصرفية وتنظيم تقرير دقيق يبين وضعها عند استلامها.

ثالثا: تكليف المديرين المعنيين بتنظيم تقرير شهري مشترك عن اعمالهم وايداعه قلم المحكمة على ان يتم تحديد اتعابهم شهريا بالاستناد اليه.

رابعا: رد كل ما زاد او خالف.