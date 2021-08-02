لبنان | إليكم تصنيف الجامعة اللبنانية عربيا ومحليا في تصنيف مؤسسة التايمز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الجامعة اللبنانية أنها احتلت المرتبة الثالثة على مستوى لبنان والتاسعة على مستوى العالم العربي وفقا لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021 (The Times Higher Education – Arab University Rankings 2021) وفي تقييمها الأول الخاص بالجامعات في العالم العربي وشمال أفريقيا. وضعت التايمز منهجية اعتمدت فيها على خمس مؤشرات هي: التعليم، البحث العلمي، الاستشهادات بأبحاث الجامعة، المكانة والسمعة على المستوى الدولي، الحضور وخدمة المجتمع المحلي.

واشارت في بيان، الى انه “من مجموع 125 جامعة مشاركة من 14 بلدا عربيا، صنفت الجامعة اللبنانية الثالثة محليا استنادا إلى مؤشرات سمعتها وتعاونها مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والعربية والدولية والمقاييس المتعلقة بالخدمات المجتمعية، كما حلت في المرتبة التاسعة ضمن أفضل الجامعات الكبرى التي تضم أكثر من ثلاثين ألف طالب بحسب تصنيف التايمز.

واعتبرت انه بهذه النتيجة، تضيف الجامعة اللبنانية إنجازا جديدا إلى سجلها في التصنيفات العالمية الأخرى وخصوصا مع مؤسسة (QS) ومؤشرات تحليل الأداء (Webometrics)، وذلك من ضمن جهودها لتحقيق رؤيتها وتعزيز مكانتها عربيا وعالميا وخدمة أهداف التنمية المستدامة – أجندة 2030.

ولفتت الى ان الجامعة اللبنانية كانت قد حققت نتيجة متميزة أيضا في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعات (Times Higher Education Impact Rankings) لعام 2021، وحجزت المرتبة الثانية على مستوى لبنان والثانية عشرة على مستوى العالم العربي وصنفت ضمن أفضل 200 – 300 جامعة على مستوى العالم. ومن بين نحو 1115 جامعة حول العالم، احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الخامسة والستين عالميا في سعيها وعملها لتحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ”الحد من أوجه عدم المساواة” (Reduced Inequality) واستنادا إلى مؤشرات التأثير في الأهداف: الرابع “التعليم الجيد” (Quality Education) والثالث عشر “العمل المناخي” (Climate Action) والسابع عشر “الشراكات” (Partnerships for the Goals)، صنفت الجامعة اللبنانية من ضمن أول مئتي جامعة عالمية تعمل لتحقيق هذه الأهداف.