لبنان | حريق في القمامين – الضنية والأهالي يناشدون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 2:23 مساءً

إندلع حريق كبير في حرج المحليسة في بلدة القمامين ـ الضنية، الواقع على مجرى نهر البارد المتداخل مع أحراج بلدتي مشمش وحرار في محافظة عكار، ومع أحراج بيت علو في الهرمل، وهو يتمدد بسرعة كبيرة نتيجة شدة الرياح.

وناشد الأهالي الدفاع المدني التدخل بالسرعة الممكنة والجيش اللبناني بإرسال طوافات عسكرية للتعامل مع النار قبل أن تتوسع رقعتها، ولن يعود بالإمكان السيطرة عليها، نظرا لكثافة الأشجار في هذا الموقع.

ويتخوف الأهالي من تكرار المشهد الكارثي لما حصل في غابات القبيات وعندقت وبيت جعفر وأكروم الأسبوع الماضي.