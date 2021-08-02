لبنان | مساعدة المديرة العامة لليونسكو في بيروت غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 1:56 مساءً

أعلن مكتب اليونسكو في بيروت “ان مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية ستيفانيا جيانيني ستزور بيروت من 3 إلى 5 آب “لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجاري بيروت المدمرين اللذين هزا أركان العاصمة اللبنانية منذ عام مضى، وإبداء التضامن مع شعبها”، مشيرا الى “ان انفجار 4 آب 2020 ألحق الضرر بمساحات شاسعة من المدينة، وتأثر ما يقرب من 85 ألف طالب، في حين لحق الدمار بـ226 مدرسة و20 مركزا للتدريب و32 حرما جامعيا”.

وأفاد في بيان ان “من المزمع أن تلتقي مساعدة المديرة العامة ثلة من أبرز الشركاء والجهات المعنية في مجال التعليم على الصعيدين الوطني والدولي، بغية الدفع بعجلة الجهود المبذولة لمساعدة نظام بيروت التعليمي على التعافي. وسوف تزور وتدشن جملة من المنشآت التعليمية، التي ساعدت اليونسكو في إعادة بنائها على غرار مباني الجامعة اللبنانية، وذلك بمعية وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور طارق المجذوب، وثلة أخرى من الشركاء في مجال التعليم. كما وستشارك في اطلاق الخطة الخمسية لقطاع التعليم في لبنان. وقد أناطت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان باليونسكو مسؤولية تولي قيادة تنسيق كافة جهود إعادة التأهيل التي يبذلها الشركاء على الصعيد الميداني. وتشمل الاستجابة التي تضطلع بها اليونسكو من خلال مبادرة لبيروت إعادة تأهيل 95 مدرسة، و20 مركزا للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، و3 مؤسسات للتعليم العالي على الأقل. وسوف تقوم أيضا مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية بجولة في عدد من الصروح والمعالم الأثرية التي تكبدت أضرارا جسيمة وعملت اليونسكو على تدعيمها وتثبيتها، فضلا عن متحف سرسق المزمع إعادة تأهيله ضمن مبادرة لبيروت”.

واشار البيان الى انه سيتم حفل تسليم وزارة التربية أربعين مدرسة رسمية وخاصة تم تأهيلها بعد الانفجار، بتمويل من مؤسسة التعليم لا يمكن أن ينتظر (ECW)، عند الساعة الاولى والنصف من بعد ظهر غد الثلثاء في مدرسة الشيخ جابر أحمد الصباح – رأس بيروت، في حضور الوزير المجذوب، وجيانيني والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي”.

يلي الحفل لقاء بين جيانيني والصحافيين، قبل جولة لها في مدرسة زهرة الاحسان في الأشرفية.