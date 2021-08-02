لبنان | إليكم تسعيرة المولدات لشهر تموز.. زيادة في الشطور الثابتة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز هو 1.975ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1.975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1.975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

2.172 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2.172 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2.172 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

* تضاف 15.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

ولفتت الوزارة إلى أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) لشهر تموز البالغ 56.271 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛

علما أنه تمت اضافة مبلغ 10 آلاف ل.ل. على الشطر الثابت المتعلق بقدرتي 5 و10 أمبير و15 ألف ل.ل. على الشطور الثابتة للقدرات التي تتعدى الـ10 أمبير لكي تتماشى معادلة الأسعار مع الزيادة الكبيرة بساعات التقنين والارتفاع الحاصل على كلفة مكونات الشطر الثابت من المعادلة كأجور العمال وايجار الارض والتكاليف الأخرى.

وصدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة، استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

وأعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة تموز 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.