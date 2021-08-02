لبنان | الدفاع المدني: 180 مهمة خلال 72 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال72 ساعة الماضية، بمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية ووحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق أحراج شبت في كل من: (دير أنطار – محرونة) – (نيحا – جزين) – (كفرفاقود – كفرقطرة دير القمر /تلة الصليب ) – (القبيات – القطلبة – قميع – المشروع الأخضر – محيط برج البيئة اللوءه – وادي عودين – عندقت – أكروم – الرويمة) (عدد4).
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد 133) :
* أحراج (عدد3) :
(م.جبل لبنان)(عدد1): الربوة.
(م.عكار) (عدد2) : عكار العتيقة – القموعة.
* أعشاب (عدد 102):
(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.
(م.جبل لبنان) (عدد29): رويسات صوفر – نهر الكلب – جورة الترمس – كفرسالة – عجلتون – صفير – الدورة – زرعون – المكلس – عين زحلتا – العبادية – وادي المعنية – السمقانية – التحويطة – الفنار – النعص(2) – الجية – وادي الزينة – رمحالا – الناعمة – الجاهلية – البرجين – مرجبا – خلدة.
وأشجار : حصرايل – عمشيت – قرنايل – ميفوق.
(م. لبنان الشمالي) (عدد17) : المنية – زان – دوما – الحريش – مجدليا – كفرحزير -كفيفان – سبعل – اميون – مركبتا – القلمون – اهدن – عرمان – بخعون – بيت عواد.
ونفايات في بحويتا.
وإطارات في المنية.
(م.عكار) (عدد10) : السويسة – القنبر – الريحانية – رحبة – الشيخ محمد – التليل.
وأشجار: مشحا – الدورة – كوشا – الحيصة.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد12) : الشواكير – البيسارية – درب السيم – محرونة – جويا – الصرفند – العباسية.
وأشجار : معروب – دير كيفا – الحميري – أنصارية.
وإطارات في الحميري.
(م. النبطية) (عدد14) : شوكين – بنت جبيل(2) – حبوش – شبعا – تول – كفرصير – عدشيت – دبين – فرون.
واشجار : القليعة – دير انطار – دير الزهراني – الطيري.
(م.البقاع)(عدد11): المرج – حي الميدان(2) – حارة الراسية – قب الياس – زحلة – الكرك – بر الياس – رياق – لالا.
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