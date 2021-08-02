لبنان | إقفال صندوق الضمان الأربعاء حداداً على ضحايا المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت “هذه الفاجعة الوطنية التي أصابت قلب العاصمة بيروت في الصميم وكل الوطن”، من اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا خصوصا بأحر التعازي والمواساة القلبية، آملا “الوصول الى الحقيقة كي ترقد أرواحهم بسلام”، وتمنى “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والمعوقين، واضعا كل امكانات الصندوق بخدمتهم”.

ولهذه المناسبة الأليمة، أصدر الدكتور كركي مذكرة حملت الرقم 60 بتاريخ 29/7/2021 أعلن بموجبها إقفال مديريات ومكاتب الصندوق كافة، أبوابها يوم الاربعاء الموافق في 4/8/2021 وذلك استنادا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي أعلنه يوم حداد وطني عام”.