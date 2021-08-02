لبنان | استقرار حذر لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

يستقر دولار السوق السوداء اليوم الإثنين لليوم الثاني على التوالي بعد الانخفاض المفاجئ الذي طرأ بعد جرعة التفاؤل الحكومية التي أوهمتها السلطة للشعب.

وسجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين 19100 ليرة لبنانية للشراء و19000 ليرة لبنانية للبيع.

وبدأ الدولار موجة صعود طفيفة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة نجيب ميقاتي، بدل حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.