لبنان | أهالي ضحايا 4 آب: “شوفوا شو بدكن تعملوا بموضوع الحصانات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

أكدت عائلات ضحايا 4 آب أننا شهدنا غيبوبة تامّة عن كلّ ما ألمّ بنا ونلملم أشلاء ضحايانا واليوم تبدأ الفذلكات القانونية بالحصانات.

وقالوا: “لا تطلبوا منّا ضبط الشارع فلسنا موظفين عندكم ومن حقّ جميع اللبنانيين التعبير عن غضبهم بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.

وشددوا على أن الرابع من آب هو يوم وجعنا ودموعنا وسننزل لتذكّر الألم الذي قد ينفجر غضباً في أي لحظة واحذروا غضب الحزين.

ولفتوا إلى أن أمام السلطة 30 ساعة “شوفوا شو بدكن تعملوا بموضوع الحصانات”.

جدير بالذكر انه سيكون أسبوع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في يوم حداد وطني وتحركات شعبية وقداس احتفالي يوم الأربعاء المقبل كما أنّ مسار تأليف الحكومة قد يكون أمام أيام مفصلية.

ذلك أنّ الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى 4 آب ستوجّه الأنظار باتجاه طبيعة التداعيات التي يتركها التحرك الشعبي في حين تتفاعل مسألة رفع الحصانات السياسية والأمنية والنقابية والإدارية في سياق التحقيق القضائي العدلي الجاري والذي يتوقع أن ينتقل بعد هذه المحطة الى مرحلة تقريرية حاسمة.