لبنان | طقس بداية الأسبوع صيفي حار ورطب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار ورطب، ومن المتوقع ان يشتد الحرّ في الايام المقبلة مع ارتفاع اضافي وتدريجي بدرجات الحرارة لتبلغ ذروتها منتصف الاسبوع خصوصا على الجبال وفي البقاع.

ويتشكل ضباب خفيف على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة

– الجو : قليل السحب يتشكل ضباب خفيف على الجبال

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس حار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة جبلا وبقاعاً والتي تتراوح ساحلا بين ٢٨ و ٣٤ درجة ، ٤٠ درجة بقاعا و ٣١ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: طقس حار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة جبلا وبقاعاً والتي تتراوح ساحلا بين ٢٨ و ٣٥ درجة ، من ٣٦ الى ٤٠ درجة بقاعا و ٣٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.