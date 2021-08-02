لبنان | إقفال المؤسسات السياحية في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ما يلي:

“تزامنًا مع ذكرى الفاجعة الأليمة لانفجار المرفأ وتضامنًا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم، وترسيخًا لتضامننا الكامل مع المؤسسات السياحية التي خسرت ضحايا من عمالها وروّادها بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة،

توصي النقابة بإقفال المؤسسات السياحية عطفاً على إعلان يوم الحداد الوطني يوم الأربعاء 4 آب 2021،

آملين أن تتحقق العدالة في القريب العاجل ومحاسبة كل المتورطين بهذه الجريمة التي لا تُغتفر”.