لبنان | عبدالله: لتغليب لغة العقل والحكمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “حماية السلم الأهلي هي المهمة الوطنية الأسمى التي ينبغي أن نحصنها عبر المعالجات السريعة لكل الحوادث التي يمكن أن تعكر صفو الوحدة الداخلية. الدولة، عبر القضاء والمؤسسات الأمنية، هي الخيار والملاذ لتثبيت مفهوم العدالة ومحاسبة المرتكبين، لأي جهة انتموا. فلنغلب لغة العقل والحكمة”.

جدير بالذكر أن اشتباكات اندلعت أمس الأحد بين عناصر حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، أدت إلى سقوط قتلى، خلال تشييع أحد مسؤولي الميليشيا.

وشهدت مدينة خلدة عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ”سرايا المقاومة”.

ونفذ الجيش اللبناني عملية انتشار واسعة محاولاً وقف الاشتباكات بين عناصر ميليشيا حزب الله ومسلحي العشائر.

وعاشت البلدة توتراً أمنياً كبيراً، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص من هناك، وسقط 6 قتلى على الأقل.

فيما دعا الصليب الأحمر اللبناني، الجميع في خلدة لوقف إطلاق النار فورا حتى تتمكن فرقه من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفيات.