لبنان | فادي ابو ديا: ما حصل اليوم في خلدة كمين مدبّر وليس حادثاً عابراً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الباحث السياسي فادي ابو ديا ان ما حصل اليوم في خلدة كمين مدبّر وليس حادثا عابرا وواضح أن الكمين كمين مندسّين والهدف من ذلك اشعال الفتنة، مشيرا الى ان “حزب الله يريد دولة قادرة على محاسبة اي مندس او فتنوي وهذا ما اكّده اداء الحزب اليوم”.

وشدد ديا في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، الى ان “علي شبلي رجل جهادي وكان على خطوط الجهاد وليس له علاقة بالجريمة التي حصلت في العام الماضي وليس هو من قتل الشاب من آل غصن”.،

واعتبر ان “ما يحصل في لبنان بعد ثورة 17 تشرين ان اي فتيل في لبنان يتمدد الى كل المناطق اللبنانية”، مشيرا الى انه “لولا اداء حزب الله اليوم كنّا لنتخيّل ما حصل اليوم في كل المناطق اللبنانية”.

وقال ديا: “قيادة حزب الله مصممة على انهاء مشكلة خلدة وتسليم الامر للدولة اللبنانية”.