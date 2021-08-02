لبنان | فارس الجميل: الحديث عن تسوية مع عون على الملف القضائي اساءة للقضاء واساءة للرئيس ميقاتي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

رد الإعلامي فارس الجميل المستشار الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي على كلام المحلل السياسي جوني منير حول “ضبضبة” الملفات القضائية المفتوحة للرئيس نجيب ميقاتي. وقال لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود ان الكلام عن تسوية للرئيس ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون على الملف القضائي كلام باطل واتهامات باطلة.

وقال: “التسوية على الملف القضائي اساءة للقضاء واساءة للرئيس ميقاتي”.