لبنان | ارسلان: ما حصل في خلدة هو نتيجة تراكمات منذ اكثر من 3 الى 4 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

اكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب طلال ارسلان أن ما حصل في خلدة هو نتيجة تراكمات منذ اكثر من 3 الى 4 سنوات، قائلا: “وكأن احدهم يريد ان يصنع من بوابة خلدة بوابة فتنة والمطلوب ان تضع الدولة حدا لهذا الفلتان الامني”، مشيرا الى ان لا أحد يمكنه ان يحلّ مكان الجيش ومؤسسات الدولة.

وطالب إرسلان في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، باسم الجميع الدولة والجيش ان يضربا بيد من حديد وتحويل الامر الى القضاء المختص لوضع حدّ للفلتان الأمني المشبوه، داعيا الدولة والمؤسسة العسكرية الى ان توضح للجميع ما حدث اليوم. وقال: “معلوماتي ان الجيش لديه عدد كبير من اسماء المتورطين في احداث خلدة.”

وتابع ارسلان: “حصلت اتصالات مع الجميع ونتيجتها الاتفاق المسبق على دخول الجيش وبسط سلطة الدولة بشكل واضح في المنطقة وان تأخذ العدالة مجراها، والا سيفلت الامر من يد الجميع ان استمرّت الامور على ما هي عليه”.

واعتبر انه “ان كان الغطاء مرفوعا بجديّة عن المتورطين سيتمّ تسليمهم”.