لبنان | عشائر الشمال والبقاع والهرمل: لتغليب لغة العقل عن لغة السلاح ونبذ الفتنة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 6 ثواني

أصدرت العشائر العربية في الشمال والبقاع والهرمل بيانا تلاه رئيس عشيرة آل جعفر الشيخ ياسين علي حمد جعفر، أكدت فيه انه “وفي إطار التنسيق والتواصل في ما بينها، وبعد اتصالات عدة حول أحداث خلدة، ضرورة ضبط النفس والتحلي بالحكمة وتغليب لغة العقل عن لغة السلاح ونبذ الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد في خلدة”.

وطالبوا “الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالتدخل الفوري والسريع وفرض السيطرة على كل من تسول له نفسه بالعبث بالأمن والقيام بأي عمل استفزازي وتحريضي”. وشددوا على “ضرورة تسليم الأمر للدولة والقضاء، وعدم الإنجرار وراء سياسة ضرب الاستقرار وتعريض الناس للخطر”، مؤكدين ان “الاستقواء بثقافة القوى والسلاح مرفوضة من الجهتين”.

وأكد جعفر “إبقاء إجتماعاتهم وإتصالاتهم مفتوحة مطالبين ب “عدم الإنجرار وراء الإشاعات والأخبار التي تضرب الاستقرار وتوقد الفتن”