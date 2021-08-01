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لبنان | مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: هذا الاتهام ساقط!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

القصر الجمهوري

أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

“قال الاعلامي جوني منير في اطلالتين تلفزيونيتين، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى قبل نحو شهر الرئيس نجيب ميقاتي، مستكشفا إمكان تكليفه تأليف الحكومة، وان الرئيس ميقاتي وضع ثلاثة شروط للقبول، عبارة عن معالجة ملفه القضائي وتسمية الرئيس سعد الحريري له وأن يكون المسار الحكومي تحت سقف الرئيس الحريري. وادعى منير أن الرئيس عون قبل بالشرط الأول ورفض الشرطين الآخرين.

ينفي مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا الرواية التي اوردها الاعلامي منير، من أساسها حتى بقية تفاصيلها المختلقة. ويؤكد أن أي لقاء لم يجمع الرئيس عون بالرئيس ميقاتي، سوى الاجتماع بينهما يوم الاستشارات النيابية في قصر بعبدا. وعليه تصبح رواية الاعلامي منير ساقطة، ولا سيما منها اتهام رئاسة الجمهورية بالتدخل في القضاء لاقفال ملفات”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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