لبنان | صورة “تايونا” ابنة السبع سنوات.. ضحية رصاصة طائشة في بلدة “منيارة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 9:51 مساءً

توفيت الطفلة “تايونا” ابنة (7 سنوات) بعد إصابتها برصاصة طائشة في بلدتها ​منيارة​ – ​عكار​، ولم يُعرف مصدر الرصاصة بعد. وقد تمّ نقلها إلى أحد ​المستشفيات​”.

وأشارت إلى أنّ “حالة من الحزن والغضب تسود لدى عائلة الضحيّة وأبناء البلدة، الّذين طالبوا الجهات الأمنيّة بالتحقيق بالحادثة، وبكشف مطلقي النار ومعاقبتهم، وذلك لحماية الأبرياء من أن يدفعوا مرّةً تلو الأخرى ثمن تفلّت ​السلاح​ المنتشر وإطلاق الرصاص العشوائي في الاحتفلات والمناسبات، حيث لا حسيب ولا رقيب”.