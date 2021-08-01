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لبنان | سبب إشكال خلدة.. “فيديو” لعناصر حزب الله وهم يحاولون إزالة صورة المغدور “حسن غصن”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 10:56 مساءً

محاولة عناصر حزب الله إزالة صورة المغدور "حسن غصن"

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو وثقت الأحداث الدامية التي وقعت اليوم في خلدة، خلال تشييع عنصر حزب الله علي شبلي الذي قتل أمس في عملية ثأرية تعود لنحو عام.

وكان من أبرز ما تم تداوله، مقطع فيديو يظهر عناصر تابعة لحزب الله وهي تقوم بحركات استفزازية لعائلة المغدور حسن غصن الذي قتل بنيران عناصر حزب الله العام الماضي، حيث أقدم المشيعون على إزالة صورة الفتى حسن، من أمام مدخل حي آل غصن في خلدة.

وعلى إثر ذلك بدأ إطلاق النار كثيف بين شباب عرب خلدة وبين عناصر مسلحة من حزب الله، مما تسبب بحالة توتر وهلع بين السكان في المحلة.

وأسفرت الاشتباكات في حصيلة غير رسمية عن وقوع 6  قتلى وعدد من الجرحى، فيما انتشرت آليات الجيش اللبناني بعد ذلك وأعادت ضبط الوضع وردع المظاهر المسلحة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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