لبنان | العشائر العربية: ما يحصل حذرنا منه سابقاً ولسنا دعاة حرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 7:00 مساءً

صدر عن إتحاد أبناء العشائر العربية في لبنان البيان الآتي:

إن ما يحصل في خلده الأن سبق وحذرنا منه وبقينا خلال عام ونحن نناشد ولم نوفر جهداً لعدم دخولنا في معركة لا ناقة ولا جمل لنا فيها وكنا نرفض بأن ندفع فاتورة معركة سلاح حزب الله وهنا نتوجه لقيادة الحزب ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصه ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون لن ندخل بالتفاصيل ولدينا الوقت لاحقا إنما يجب علينا الجميع التحلي بالصبر وايقاف الفتنة في ظل الظروف الراهنة والفتنة الاعلامية لا نتمنى ولم نكن دعاة حرب وليس بمقدورنا ضبط الشارع في باقي المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن أمام الاعلام المظلل ومواقع التواصل الإجتماعي التي تتناقل الاخبار الكاذبة والمحرضة على الفتنه .

وهنا نطالب قيادة الجيش اللبناني والاجهزه الامنية والقيادة الروحية والسياسية التدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان وخروج الامور عن السيطره.