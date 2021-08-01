لبنان | بالفيديو: اشتباكات في خلدة تزامناً مع وصول موكب تشييع علي شبلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 6:08 مساءً

شهدت منطقة خلدة إطلاق نار كثيف واشتباكات بعد وصول موكب تشييع علي شبلي إلى أمام منزله.

وأظهرت مقاطع فيديو كثافة اطلاق النار والمواكب التي رافقت جثمان شبلي وقذائف “أر بي جي” بكثافة.

وقد سبب اطلاق النار حالة توتر وهلع بين السكان في المحلة.

ولفتت “أم تي في” بقيام عددٌ من الشبّان المؤيّدين لحزب الله، الذي ينتمي إليه القتيل، بإقفال أحد مسلكي اوتوستراد خلدة لبعض الوقت، في حين أصيب المواطنون، خصوصاً في المسابح والمطاعم الكثيرة في المنطقة، برعبٍ شديد.

وأشارت “سكاي نيوز” عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء الاشتباكات.