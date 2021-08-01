لبنان | وصول الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية القطرية إلى الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلنت سفارة دولة قطر في بيروت، في بيان، “وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم في 1 آب 2021، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، تمثل الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، في حضور ممثل عن السفارة القطرية في بيروت السكرتير الثاني أحمد العبيدلي وممثل عن قيادة الجيش العميد الركن جوزيف غنطوس.

وتأتي هذه الهبة في اطار إعلان دولة قطر دعمها الجيش اللبناني بمواد غذائية شهريا لمدة عام”.