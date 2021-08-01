لبنان | نقابة المستشفيات تردّ على أبو فاعور.. “كفّ شرورك عن الناس”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانا ردت فيه على كلام النائب وائل أبو فاعور على إحدى القنوات اللبنانية مساء أمس وجاء فيه:

يُطالعنا السيد وائل ابو فاعور بين فترة واخرى بالهجوم على المستشفيات ، وكان آخرها حيث قال:”ان 95% من اصحاب المستشفيات يجب ان يدخلوا الى السجن”.

لقد طفح الكيل هذه المرة.

نحن نعتقد ان 95% ممن يجب إدخالهم الى السجن هم الذين من امثال السيد ابو فاعور، الذين اوصلوا البلاد الى ما هي عليه من حالة مأساوية، ولاسيما ما الحقوه بالقطاع الصحي من تدمير.

كما ان اسطع مآثر السيد ابو فاعور عندما كان وزيراً للصحة هو إحالة جميع المستشفيات الى النيابة العامة المالية، حيث لم يثبت اي جرم على اي مستشفى ولم يُدان اي منهم، ما افقده صوابه وتوازنه.

لقد كان الاولى بدلاً من ان يشنّ السيد ابو فاعور معارك دونكيشوتية على المستشفيات لتعويم شعبيته، ان يضع خططاً استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الذي كان في يوم من الايام، ربما لايذكره السيد ابو فاعور درّة الشرق، قبل ان يصيبه ما اصابه على يد من يعرفهم هو وكل الناس.

فيا سيد ابو فاعور، كفّ شرورك عن الناس ومن بينهم اصحاب المستشفيات، واكتفي بما آلت اليه تحقيقات النيابة العامة المالية التي كذّبت ادعاءاتك. وكل هذه الاضاليل التي تبثّها لا مصداقية لها.