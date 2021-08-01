لبنان | خطة طوارئ في فنيدق لمواجهة أي حريق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

عقدت بلدية فنيدق، اجتماعا وضعت خلاله خطة طوارىء لمواجهة أي حريق قد يحدث، بوضع طائرات للتصوير الجوي والمراقبة وجرافات وبيكآبات نقل وصهاريج ومضخات مياه ونباريج.

وأوعزت الى الشرطة ب”التحرك والانتشار نهار الاحد بين الزوار الذين يقصدون القموعة لتنبيههم بعدم إشعال النار حرصا على سلامة الغابات من أي حريق”.

كما أرشد كشفيون من فوج فنيدق القموعة في كشافة التربية الوطنية وبمؤازرة البلدية في القموعة الزوار وقاموا بحملة تنظيف للسهلة وبين الاشجار.