لبنان | شيخ العقل بمناسبة عيد الجيش: لتوفير كل مستلزمات الدعم للمؤسسة العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ 39 دقيقة

حيا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي للطائفة، الجيش وقيادته وأفراده، وأرواح شهدائه وجرحاه وتضحياته على امتداد الوطن، “إذ يتولى أدق المهمات وأصعبها في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد على شتى الصعد”.

ودعا المسؤولين والسياسيين إلى “توفير كل مستلزمات الدعم والاستمرارية للمؤسسة العسكرية، لكي تواصل التصدي للمسؤوليات الملقاة على عاتقها في ضمان الأمن وحماية الحدود ومنع الإخلال بالاستقرار العام الذي لم يبق للبنانيين سواه، بعد تراكم الأزمات والتحديات من دون أي معالجة”.