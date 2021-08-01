لبنان | كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء .

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام القادمة.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة ولشهر اّب بين 25 و 33

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة بنسبة الرطوبة مرتفعة تزيد نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء . الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خاصة على الجبال وفي الداخل، ويبقى التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ويبقى التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– درجات الحرارة المتوقعة: لى الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب مساء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 05,48 ساعة غروب الشمس: 19,40 .