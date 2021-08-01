لبنان | في الهرمل.. مطلوب في قبضة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في الهرمل، أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش أوقفت وبكمين محكم في منطقة مطربة القصر شمال قضاء الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد منتصف الليل، المدعو (ا.ن) لبناني الجنسية ومطلوب بعشرات مذكرات توقيف، من سرقة سيارات ونقلها الى سوريا، إضافة الى تأليف ومشاركة عصابات وجرائم أخرى، وتم اقتياده الى أحد المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص، كما ضبطت المديرية سيارة “كيا سبورتيج” مسروقة بيضاء اللون في محلة ابش شمال قضاء الهرمل، وتم نقلها لتسليمها للجهات المختصة باشراف القضاء، فيما فر سائقها في اتجاه الاراضي السورية اثناء عملية الملاحقة.