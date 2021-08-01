لبنان | “شبح الموت ما زال مخيّما على بيروت”.. عودة: ليتذكر كل قاض أنه صوت العدالة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، القداس الالهي لراحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت في كنيسة القديس نيقولاوس في الاشرفية.

بعد الإنجيل، قال في عظته: “شبح الموت ما زال مخيّماً على بيروت وما زلنا نعيش في غموض مميت فسنة انتقضت على انفجار المرفأ ولم تُكشف الحقيقة ولم يتوصّل المعنيون الى جواب فهل هي صدفة أم عملاً مقصوداً لمنع ظهور الحقيقة؟”.

تابع عودة: “هل مثول المسؤول أمام القاضي بهذه الصعوبة فكيف يواجه الشعب وهو يخلّ بأبسط واجباته ولو لم يكن لديه ما يخشاه هل كان ليتردد للحظة؟ فعيب أن يتقاعس إنسان ويتعامى عن واجبه”.

واعلن عودة ان “املنا أن يتابع المحقق عمله بنزاهة وصدق وشجاعة وأن تتضافر الجهود من أجل مساعدته على جلاء الحقيقة وليتذكر كل قاضٍ أنه صوت العدالة والضمير وهذا الصوت يكون عالياً”.

كما اشار عودة الى انه في حال “لم يتوصل القضاء اللبناني الى قول كلمة العدل باسم الشعب اللبناني لسبب التدخل السياسي واعاقة التحقيق نشجع الأهالي ونطلب معهم إنشاء لجنة تحقيق دولية للنظر في أفضع جريمة حصلت في هذا العصر”.