لبنان | افرام: فرضية التلحيم ساذجة.. اعتداء او عمل تخريبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، دعا النائب المستقيل نعمت افرام عبر برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان الى رفع الحصانات لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين فمعرفة الحقيقة ستظهر حجم العقم والفساد والعمالة ومن شأنها أن تبلسم بعض الجراح.

افرام اعتبر فرضية التلحيم ساذجة لان حجم كارثة الرابع من آب ترجّح فرضية اعتداء او عمل تخريبي.

وفي الملف الحكومي حذّر افرام من استمرار تعثر التأليف لأن نتائجه ستكون كارثية مشيرا الى انه يستبعد اي إصلاحات بنيوية من الحكومة المنتظرة لا سيما على ابواب استحقاقات انتخابية لان القرارات الإصلاحية لن تكون شعبوية.

في الشق الاقتصادي لفت افرام الى ان السياسيين ارتكبوا أخطاء بحق الاقتصاد اللبناني حتى وصلنا الى الإفلاس. افرام أشار الى ضرورة توضيح آليات الدعم غامزَا من باب المحسوبيات كما دعا المصرف المركزي الى الافصاح كيف ولمن فتحت الاعتمادات لا سيما في موضوعي الدواء والمحروقات.

وأعرب افرام عن تأييده لرفع الدعم الكلي باستثناء مادة المازوت شرط ان يتزامن الرفع مع اصدار البطاقة التمويلية.

افرام أسف للازمات التي نعيشها نتيجة العقم السياسي الذي دفع به الى الاستقالة من المجلس النيابي، هذا العقم الذي حاول تصحيحه لكن عبثا فلجنة الاقتصاد والتخطيط التي ترأسها رأت الانهيار ووضعت خطة لتجنبه لكن المعنيين لم يكترثوا للخطة فكانت الاستقالة كي لا يبقى شاهد زور من دون ان يتخلى عن حلم “مشروع وطن” لبناء وطن على أسس سعادة الانسان من خلال حسن إدارة الدولة اللبنانية.