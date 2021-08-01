لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح محلقاً صباح اليوم.. كم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

يتم التداول صباح اليوم الأحد في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 18950 – 19050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الدولار سجل مساء أمس تراجعاً في السوق السوداء، إذ بلغ 18900 ليرة لبنانية للمبيع و18950 ليرة لبنانية للشراء، بعدما سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 19257 و 19325 ليرة لبنانية.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.