لبنان | الراعي يزور الأماكن التي اجتاحتها الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم الاماكن التي اجتاحتها الحرائق، في عكار وبيت جعفر، يرافقه راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف وكهنة الرعايا.

ووفق البرنامج المعد للزيارة: استقبال وصلاة في مركز المطرانية في بلدة القبيات، زيارة بلدة عندقت ودير مار الياس في وادي عودين، والانتقال بعد ذلك الى مدخل القطلبة في القبيات حيث بدأ الحريق، ومنها الى المرغان حيث سيعاين المنازل المتضررة، لينتقل بعد ذلك الى محلة الرويمة في منطقة بيت جعفر، لتختتم الجولة بزيارة بلدة كفرتون في منطقة جبل اكروم وتعزية عائلة الشاب امين ملحم .