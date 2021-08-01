لبنان | عبدالله: أين أصبحت قضية متطوعي الدفاع المدني ومرسوم مأموري الأحراج؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات
غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “أسئلة تطرح نفسها بقوة في زمن الحرائق المتنقلة:
النائب بلال عبد الله
غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “أسئلة تطرح نفسها بقوة في زمن الحرائق المتنقلة:
١-لماذا لم يفرج عن مرسوم مأموري الأحراج، وهم المناط بهم حماية الثروة الحرجية؟
٢-أين أصبحت قضية تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذين يواجهون باللحم الحي جميع أنواع الكوارث، بما فيها الحرائق؟
الطائفية تحرق وطننا من جديد!!”.