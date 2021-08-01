اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | عبدالله: أين أصبحت قضية متطوعي الدفاع المدني ومرسوم مأموري الأحراج؟

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

النائب بلال عبد الله

غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “أسئلة تطرح نفسها بقوة في زمن الحرائق المتنقلة:
١-لماذا لم يفرج عن مرسوم مأموري الأحراج، وهم المناط بهم حماية الثروة الحرجية؟
٢-أين أصبحت قضية تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذين يواجهون باللحم الحي جميع أنواع الكوارث، بما فيها الحرائق؟
الطائفية تحرق وطننا من جديد!!”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا