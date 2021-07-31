لبنان | بالفيديو.. شاهد لحظة مقتل “علي شبلي” على يد أحد شبان عرب خلدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 11:05 مساءً

أقدم شخصٌ يعتقد أنّه احمد زاهر غصن، شقيق المتوفي في إشكال خلدة منذ حوالى العام، على إطلاق النار من مسدس حربي على علي شبلي صاحب سنتر شبلي في خلدة، وأصابه بطلقات عدّة في صدره، حيث نُقل إلى مستشفى سبلين بحالة خطرة.

وأكد شهود عيان أنه حوالي الساعة ٩:٣٠ مساءً داخل مسبح البانجيا في الجية، اقدم غصن على اطلاق النار من مسدس حربي على شبلي، حيث توفي الأخير متأثراً بجراحه.

ولاحقاً ألقت القوات الأمنية القبض على أحمد زاهر غضن، فيما فرض الجيش اللبناني طوقاً أمنياً في محيط سنتر شبلي بخلدة بعد انتشار نبأ مقتل شبلي.

