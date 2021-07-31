لبنان | النجمة بطلاً لكأس النخبة بعد تغلبه على العهد بركلات الترجيح

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

توّج النجمة بطلاً لكأس النخبة للمرة الـ 12 في تاريخه بعد فوزه على العهد 5-4 بركلات الترجيح اثر تعادلهما في الوقت الأصلي 3-3 وذلك في المباراة النهائية التي اقيمت على مجمع فؤاد شهاب في جونية.

افتتح النجمة التسجيل في الدقيقة 29 عبر اللاعب مهدي الزين وعادل للعهد اللاعب محمد ناصر (34)، وبعد 7 دقائق، تمكن النجمة من تسجيل هدف التقدم عبر خالد التكجي من ركلة جزاء لينتهي الشوط الاول بتقدم النجمة 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز النجمة تقدمه عبر مهدي الزين الذي سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 58 استطاع محمد قدوح من تقليص النتيجة للعهد برأسية اسكنها في مرمى النبيذي. وكثف العهد محاولاته حيث تمكن من تحويل تأخره الى تعادل في الدقيقة 56 عبر اللاعب خليل خميس الذي سجل الهدف الثالث.

وسلّم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر كأس البطولة لكابتن فريق النجمة عباس عطوي .

قاد المباراة الحكم حسين ابو يحيى وعاونه ربيع عميرات وسليم سراج وعلي الأشقر حكماً رابعاً وراقبها حسن مرواني.