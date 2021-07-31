لبنان | انخفاض بسيط في دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 9:59 مساءً

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت ما بين 18900 و 19000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 19100 و19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد توقع في تقرير الشهر الماضي، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنسبة 9.5% في العام 2021.

كما أورد التقرير أنه “من المُرجَّح أن تُصنَّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.

وأضاف أنه “في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً، والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة”.