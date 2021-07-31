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لبنان | إسرائيل تستعد لبناء جدار مزود بتكنولوجيا متطورة على الحدود مع لبنان

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

الحدود اللبنانية- الأراضي المحتلة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، عن عزم إسرائيل بناء جدار فاصل على حدودها الشمالية مع لبنان، قريبا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ ، إن ”أعمال إقامة جدار على الحدود الشمالية وتحصين مبانٍ سكنية وعامة على بعد كيلومتر من الحدود مع لبنان، ستبدأ الأسبوع الجاري“.

وذكرت الهيئة أن ”إقامة الجدار تأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين التي ستقيمها إسرائيل عند الحدود اللبنانية حوالي 850 مليون شيكل (نحو 263 مليون دولار).

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الجدار الحدودي سيتم تزويده بوسائل تكنولوجية متطورة وكاميرات مراقبة.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قد حذر في وقت سابق، من أن ”حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت وحسب“، وفق ما نقله موقع ”واللا“ الإسرائيلي.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن ”هذا التهديد، يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها الدولة اللبنانية، حيث تسعى إيران وحزب الله إلى توسيع سيطرتهما في لبنان“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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