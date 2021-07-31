لبنان | تدابير سير في ضهور الشّوير

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الإتّحاد اللبناني للدّراجات الهوائيّة يُنظِّم في بلدة ضهور الشوير – المتن، “بطولة لبنان في الدراجات الجبليّة”، وذلك يوم الأحد 1-8-2021، اعتباراً من الساعة 9:00 صباحًا ولحين الانتهاء.

ينطلق المتسابقون من أمام مخفر ضهور الشوير باتجاه ساحة البلدة، ثمّ يعودون أدراجهم على الطريق ذاتها نحو نقطة الانطلاق، ليسلكوا منعطفًا يؤدّي بهم إلى طرقات ترابيّة فرعيّة، حيث ينتهي السباق.

سيتمّ منع مرور الآليات ابتداءً من ساحة البلدة، وتحويل السير بإتّجاه الطرقات الداخليّة المجاورة.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.