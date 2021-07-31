لبنان | تجدد الحرائق في غابات الصنوبر العكارية

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تجدّدت ظهر اليوم السبت الحرائق في غابات الصنوبر في محلة المراحات في خراج بلدة عكار العتيقة حيث ناشد الأهالي الجيش التدخل.

ووصلت قبل قليل إحدى الطوافات وباشرت عملها لإهماد النار، بالتزامن مع قيام الأهالي بمحاولات لإطفاء النار ومنع تمدّدها بانتظار وصول عناصر الدفاع المدني، حيث يتعذّر على آليات الاطفاء بلوغ موقع النيران نتيجة المنحدرات القويّة في هذه المنطقة.

ويشهد لبنان حرائق هائلة في منطقة عكار شمالي البلاد، حيث تواصل فرق الإطفاء وطوافات تابعة للجيش، عمليات إخماد الحرائق من دون القدرة على السيطرة الكاملة عليها.