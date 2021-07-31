لبنان | “الإشتراكي”: لدعم المؤسسة العسكرية ووضعها خارج الاستهدافات السياسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

رأت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أنه “في ظل كل الواقع المأزوم سياسيا ومعيشيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحت ضغط كل التحديات والمخاطر التي لا يبدو أن أهل القرار في البلاد واعون لها، ولا هم مدركون لضرورة معالجتها، تبقى مؤسسة الجيش ربما آخر المؤسسات الشرعية التي عليها وعلى جهود عناصرها تقع المهمة الاقسى والأدق في حفظ الأمن والاستقرار بالحد الممكن”.

ووجه الحزب تحية “إكبار للمؤسسة العسكرية ولقيادتها وضباطها ورتبائها وأفرادها على كل الجهود والتضحيات المبذولة على مساحة الوطن وحدوده”، وأكد “الضرورة القصوى لدعمها ودعم عناصرها، ولوضعها خارج كل الخلافات والاصطفافات والاستهدافات السياسية، ولتأمين كل مقومات نجاح مهماتها كي لا تقع البلاد في المحظور الخطير”.