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لبنان | الجيش: دهم معامل لتصنيع المخدرات في بلدة حورتعلا – البقاع

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 6 ثواني

عناصر من الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 31 / 7 / 2021 نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية ‏المخابرات عمليات دهم في بلدة حورتعلا – البقاع، وضبطت عدداً من ‏معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع‎.‎
وخلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد ‏العسكريين، وقد رد العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتل (ع.م) مطلوب ‏بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، سرقة ‏سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها واطلاق نار، كما تم توقيف عدد من ‏المطلوبين‎.‎

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء ‏المختص‎.‎

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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