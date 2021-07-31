لبنان | الجيش: دهم معامل لتصنيع المخدرات في بلدة حورتعلا – البقاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 6 ثواني

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 31 / 7 / 2021 نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية ‏المخابرات عمليات دهم في بلدة حورتعلا – البقاع، وضبطت عدداً من ‏معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع‎.‎

وخلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد ‏العسكريين، وقد رد العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتل (ع.م) مطلوب ‏بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، سرقة ‏سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها واطلاق نار، كما تم توقيف عدد من ‏المطلوبين‎.‎

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء ‏المختص‎.‎