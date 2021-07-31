لبنان | النائب جعجع: علينا الصمود في بلدنا والتمسك بكل حبة تراب منه

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

أكدت النائبة ستريدا جعجع أنه “لا يسعنا من هنا من غابة أرز الرب الدهرية رمز خلود لبنان وقدسيته وانتصاره على أعتى ‏العواصف، سوى أن نوجه نداء صمود وأمل إلى جميع اللبنانيين”، لافتة إلى أننا “كشعب وكما رسخت هذه الأرزات ضاربة بجذورها ‏عمق التاريخ والجغرافيا علينا اليوم أن نصمد في بلدنا ونتجذر فيه ونتمسك بكل حبة تراب منه لأن من لا وطن له لا جذور وأصل ‏له‎”.‎

وأشارت إلى أننا “كلما نظرنا في شموخ هذه الأرزات كلما أدركنا أن العزيمة هي الحل لكل الأزمات والصعاب، وكلما تبصرنا بسيرة ‏حياة القديس شربل لوجدنا أن الإيمان هو مفتاح الخلاص، فمن الله معه لن يقوى أحد عليه‎”.‎

كلام النائبة جعجع، جاء في ختام المسيرة الراجلة التي نظمها مركزا حزب “القوات اللبنانية” في بلدتي بشري وبقاعكفرا برعايتها، ‏حيث تجمهر المشاركون في المسيرة في ساحة بقاعكفرا، والتقت النائبة جعجع صدفة بعائلة الشهيد رالف ملاحي تزور بيت القديس ‏شربل في البلدة فأبت إلا الدخول معهم إلى الكنيسة للصلاة عن روح الشهيد. بعدها توجه الحشد إلى جرود البلدة، وانطلقت المسيرة من ‏قرب بركة المياه باتجاه الغابة، عابرة الجرود ما بين البلدتين‎.‎

وقد شارك في المسيرة بالإضافة إلى جعجع، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، ‏رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني، رئيس لجنة جبران الوطنية جوزيف فنيانوس، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف لدس الفخري ‏وعدد من مخاتير القضاء، رئيسة الدائرة القانونية في القوات إيليان فخري، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز ليلى جعجع، أمين سر ‏منسقية القوات في بشري روبير حدشيتي، رئيس مركز القوات في بشري رينيه نجار، رئيس مركز بقاعكفرا شربل شليطا وعدد من ‏رؤساء مراكز القوات في القضاء، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز ماريو صعب، مسؤولة الملف الطبي في قضاء بشري ‏ميرنا يونان الشدياق ومعاون النائبة ستريدا جعجع رومانوس الشعار ومناصرون‎.‎

وعند وصول الحشد إلى غابة أرز الرب الدهرية احتفل خوري رعية مار سابا – بشري شربل مخلوف، خوري رعية السيدة – بقاعكفرا ‏ميلاد مخلوف، رئيس جوقة اللويزة خليل رحمة ورئيس دير مار شربل في بقاعكفرا الأب ريمون عيسى بالقداس الإلهي، وقد طلبت ‏النائبة جعجع من المحتفلين تقدمة القداس على نية الشعب اللبناني بكامل أطيافه الذي يمر في هذه الفترة بأسوأ أزمة إقتصادية مالية ‏نقدية في تاريخه، وعلى نية لبنان “الجمهورية القوية” حلم جميع اللبنانيين الذي يعمل ويكافح حزب القوات بكل ما أوتي من قوة من ‏أجل تحقيقه‎”.‎