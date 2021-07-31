لبنان | النائب جعجع: علينا الصمود في بلدنا والتمسك بكل حبة تراب منه

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ستريدا جعجع
أكدت النائبة ستريدا جعجع أنه “لا يسعنا من هنا من غابة أرز الرب الدهرية رمز خلود لبنان وقدسيته وانتصاره على أعتى العواصف، سوى أن نوجه نداء صمود وأمل إلى جميع اللبنانيين”، لافتة إلى أننا “كشعب وكما رسخت هذه الأرزات ضاربة بجذورها عمق التاريخ والجغرافيا علينا اليوم أن نصمد في بلدنا ونتجذر فيه ونتمسك بكل حبة تراب منه لأن من لا وطن له لا جذور وأصل له”.
وأشارت إلى أننا “كلما نظرنا في شموخ هذه الأرزات كلما أدركنا أن العزيمة هي الحل لكل الأزمات والصعاب، وكلما تبصرنا بسيرة حياة القديس شربل لوجدنا أن الإيمان هو مفتاح الخلاص، فمن الله معه لن يقوى أحد عليه”.
كلام النائبة جعجع، جاء في ختام المسيرة الراجلة التي نظمها مركزا حزب “القوات اللبنانية” في بلدتي بشري وبقاعكفرا برعايتها، حيث تجمهر المشاركون في المسيرة في ساحة بقاعكفرا، والتقت النائبة جعجع صدفة بعائلة الشهيد رالف ملاحي تزور بيت القديس شربل في البلدة فأبت إلا الدخول معهم إلى الكنيسة للصلاة عن روح الشهيد. بعدها توجه الحشد إلى جرود البلدة، وانطلقت المسيرة من قرب بركة المياه باتجاه الغابة، عابرة الجرود ما بين البلدتين.
وقد شارك في المسيرة بالإضافة إلى جعجع، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني، رئيس لجنة جبران الوطنية جوزيف فنيانوس، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف لدس الفخري وعدد من مخاتير القضاء، رئيسة الدائرة القانونية في القوات إيليان فخري، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز ليلى جعجع، أمين سر منسقية القوات في بشري روبير حدشيتي، رئيس مركز القوات في بشري رينيه نجار، رئيس مركز بقاعكفرا شربل شليطا وعدد من رؤساء مراكز القوات في القضاء، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز ماريو صعب، مسؤولة الملف الطبي في قضاء بشري ميرنا يونان الشدياق ومعاون النائبة ستريدا جعجع رومانوس الشعار ومناصرون.
وعند وصول الحشد إلى غابة أرز الرب الدهرية احتفل خوري رعية مار سابا – بشري شربل مخلوف، خوري رعية السيدة – بقاعكفرا ميلاد مخلوف، رئيس جوقة اللويزة خليل رحمة ورئيس دير مار شربل في بقاعكفرا الأب ريمون عيسى بالقداس الإلهي، وقد طلبت النائبة جعجع من المحتفلين تقدمة القداس على نية الشعب اللبناني بكامل أطيافه الذي يمر في هذه الفترة بأسوأ أزمة إقتصادية مالية نقدية في تاريخه، وعلى نية لبنان “الجمهورية القوية” حلم جميع اللبنانيين الذي يعمل ويكافح حزب القوات بكل ما أوتي من قوة من أجل تحقيقه”.