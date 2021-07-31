لبنان | دريان هنأ الجيش بعيده: على الجميع التعاون معه

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، أن “الجيش هو حامي الوطن وحصنه المنيع الذي يرتكز عليه أمن ‏الوطن والمواطنين وهو الدرع الحصين وأمل اللبنانيين في الحفاظ على الوحدة والتعاون والتعاضد للنهوض بلبنان من كبوته وأزماته، ‏سائلين الله عز وجل أن يكون الفرج قريبا جدا بتكاتف الشعب بجميع طوائفه ومشاربه”، مشيرا لمناسبة عيد الجيش الى أن “لبنان تميز ‏دائما بنسيجه المتنوع الذي تحدث عنه العالم والذي جعل منه نموذجا فريدا فيه‎”.‎

وقال: “الجيش الضامن لوحدة اللبنانيين لا تهزه الرياح مهما اشتدت وعلى جميع اللبنانيين التعاون معه والالتفاف حوله للحفاظ على هذه ‏الوحدة وعلى المؤسسة العسكرية‎”.‎

وبهذه المناسبة، هنأ دريان الجيش، قيادة وضباط وعناصر، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جوزاف عون “الذي يسهر على أمن الوطن ‏والمواطن”، مثمنا “دور القيادة العسكرية لما بذلتموه وتبذلوه حتى يبقى الجيش والشعب في ميدان واحد لا في ميادين متفرقة وبخاصة ‏في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الوطن‎”.‎