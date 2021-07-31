لبنان | دريان هنأ الجيش بعيده: على الجميع التعاون معه

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المفتي عبد اللطيف دريان
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، أن “الجيش هو حامي الوطن وحصنه المنيع الذي يرتكز عليه أمن الوطن والمواطنين وهو الدرع الحصين وأمل اللبنانيين في الحفاظ على الوحدة والتعاون والتعاضد للنهوض بلبنان من كبوته وأزماته، سائلين الله عز وجل أن يكون الفرج قريبا جدا بتكاتف الشعب بجميع طوائفه ومشاربه”، مشيرا لمناسبة عيد الجيش الى أن “لبنان تميز دائما بنسيجه المتنوع الذي تحدث عنه العالم والذي جعل منه نموذجا فريدا فيه”.
وقال: “الجيش الضامن لوحدة اللبنانيين لا تهزه الرياح مهما اشتدت وعلى جميع اللبنانيين التعاون معه والالتفاف حوله للحفاظ على هذه الوحدة وعلى المؤسسة العسكرية”.
وبهذه المناسبة، هنأ دريان الجيش، قيادة وضباط وعناصر، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جوزاف عون “الذي يسهر على أمن الوطن والمواطن”، مثمنا “دور القيادة العسكرية لما بذلتموه وتبذلوه حتى يبقى الجيش والشعب في ميدان واحد لا في ميادين متفرقة وبخاصة في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الوطن”.