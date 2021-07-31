لبنان | رابطة موزعي الانترنت أعلنت الإضراب العام

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
الإنترنت- تعبيرية
يستمر الوضع في لبنان تدهوراً يوماً بعد يوم من دون أن يرف للسلطة الفاسدة جفن لإنقاذ الوضع.
وفي هذا المجال، قالت رابطة موزعي الانترنت في لبنان أنّه “بعد تعسف الشركات التي تزودّ الخدمة، ورفع اسعارها بنسبة 120 في المئة على تسعيرة 3900 ليرة، وباتت إثر ذلك أقل فاتورة 120 ألف ليرة، من دون النظر إلى الحالة الاقتصادية والمادية للمواطن ومن دون موافقة الوزارات والجهات المعنية.
وأعلنت الرابطة في بيان “الإضراب العام، وإيقاف الشبكات في كل المناطق اللبنانية إلى حين إيجاد حلول تناسب أحوال الناس”، ووضعت هذا القرار برسم المعنيين في وزارة الاتصالات.