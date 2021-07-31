لبنان | رابطة موزعي الانترنت أعلنت الإضراب العام

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستمر الوضع في لبنان تدهوراً يوماً بعد يوم من دون أن يرف ‏للسلطة الفاسدة جفن لإنقاذ الوضع.‏

وفي هذا المجال، قالت رابطة موزعي الانترنت في لبنان أنّه “بعد ‏تعسف الشركات التي تزودّ الخدمة، ورفع اسعارها بنسبة 120 في ‏المئة على تسعيرة 3900 ليرة، وباتت إثر ذلك أقل فاتورة 120 ألف ‏ليرة، من دون النظر إلى الحالة الاقتصادية والمادية للمواطن ومن ‏دون موافقة الوزارات والجهات المعنية.‏

وأعلنت الرابطة في بيان “الإضراب العام، وإيقاف الشبكات في كل ‏المناطق اللبنانية إلى حين إيجاد حلول تناسب أحوال الناس”، ‏ووضعت هذا القرار برسم المعنيين في وزارة الاتصالات‎.‎