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لبنان | جنبلاط: في حال حصل لي أي مكروه أعرف مع من أتعامل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وليد جنبلاط

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” ‏باللغة الفرنسية قال فيها: “يبدو أنه لم تعد هناك حدود لدعوات ‏الكراهية لبعض وسائل الإعلام والدعوات لقتل مجموعات معينة”. ‏
وأضاف: “بناء عليه في حال حدث لي أي مكروه أو لأحد أفراد ‏عائلتي، أصبحت مسبقاً أعرف مع من أتعامل ومن أتهم. رسالة ‏مفتوحة”.‏

وجاء في التغريدة باللغة الفرنسية: “Il semble qu’il n’y ait plus de limites aux appels a la haine de certains médias et aux appel aux meurtre de certains groupes .Sur ce si une agression m’arrive ou arrive a un membre de ma famille je sais d’avance avec qui traiter et qui accuser .Lettre ouverte .walid joumblatt”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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