لبنان | قوى الأمن: توزيع شهادات محو أمية ولغة إنكليزية لسجناء

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عناصر من قوى الأمن
أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه أقيم بتاريخ 30-7-2021 احتفال في سجن رومية- مبنى المحكومين نظّمته المرشديّة العامّة الانجيليّة للسجون بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، برعاية وزير الداخليّة والبلديّات ممثّلًا بالعميد فارس فارس المكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات، لمناسبة انتهاء دورات محو الأميّة واللغة الانكليزيّة، حيث جرى توزيع شهادات إلى /91/ طالبًا من نزلاء السجن، أخلي سبيل /33/ منهم.
حضر الاحتفال كلّ من: المرشد العام للمرشديّة العامّة الإنجيليّة للسجون القس أنطوان السكاف، والنائب الدكتور ادكار طرابلسي، والمشرف العام على البرنامج القس فريد لحود، وقائد سريّة السجون المركزيّة العقيد ماجد الأيوبي ممثّلا اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ومدير مديريّة السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، والمشايخ والآباء أعضاء الهيئة الوطنيّة العليا للسجون ممثّلي رؤساء الطوائف، وعدد من الضبّاط والمدعويّن.
وألقى كلّ من العميد فارس والنائب طرابلسي والقسّ لحود كلمات من وحي المناسبّة شدّدوا فيها على أهميّة المبادرات الاجتماعية داخل السجون، لا سيّما تلك الهادفة إلى رعاية السجناء من النواحي كافّة وتحضيرهم وتمكينهم للانخراط لاحقا في المجتمع.
وفي الختام تمّ توزيع الشهادات على الطلاب المتخرّجين.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأساتذة المُجازين الذّين قاموا بتعليم اللغتين العربيّة والانكليزيّة هم من نزلاء سجن رومية.