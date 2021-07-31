لبنان | قوى الأمن: توزيع شهادات محو أمية ولغة إنكليزية لسجناء

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه أقيم بتاريخ 30-7-2021 احتفال في سجن رومية- مبنى المحكومين نظّمته ‏المرشديّة العامّة الانجيليّة للسجون بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، برعاية وزير الداخليّة والبلديّات ممثّلًا بالعميد فارس فارس المكلّف ‏بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات، لمناسبة انتهاء دورات محو الأميّة واللغة الانكليزيّة، حيث جرى توزيع شهادات ‏إلى /91/ طالبًا من نزلاء السجن، أخلي سبيل /33/ منهم‏‎.‎

حضر الاحتفال كلّ من: المرشد العام للمرشديّة العامّة الإنجيليّة للسجون القس أنطوان السكاف، والنائب الدكتور ادكار طرابلسي، ‏والمشرف العام على البرنامج القس فريد لحود، وقائد سريّة السجون المركزيّة العقيد ماجد الأيوبي ممثّلا اللواء المدير العام لقوى الأمن ‏الداخلي، ومدير مديريّة السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، والمشايخ والآباء أعضاء الهيئة الوطنيّة العليا للسجون ممثّلي ‏رؤساء الطوائف، وعدد من الضبّاط والمدعويّن‎.‎

وألقى كلّ من العميد فارس والنائب طرابلسي والقسّ لحود كلمات من وحي المناسبّة شدّدوا فيها على أهميّة المبادرات الاجتماعية داخل ‏السجون، لا سيّما تلك الهادفة إلى رعاية السجناء من النواحي كافّة وتحضيرهم وتمكينهم للانخراط لاحقا في المجتمع‎.‎

وفي الختام تمّ توزيع الشهادات على الطلاب المتخرّجين‎.‎

تجدر الإشارة إلى أنّ الأساتذة المُجازين الذّين قاموا بتعليم اللغتين العربيّة والانكليزيّة هم من نزلاء سجن رومية‎.‎