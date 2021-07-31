لبنان | العتمة الشاملة قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

حذرت‎ ‎مؤسسة كهرباء لبنان من “الدخول في مرحلة الخطر وصولًا إلى ‏الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا استمرت الأمور ‏على حالها، لناحية عدم تأمين أي تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير ‏العملة الصعبة”.‏

وقالت أنّه “لما كان لا يزال يتعذر تحويل المبالغ المجباة بالليرة اللبنانية ‏لفواتير الاشتراكات بالتغذية بالتيار الكهربائي، إلى عملة صعبة لدى ‏مصرف لبنان لزوم شراء قطع الغيار المناسبة، والمواد الاستهلاكية ‏والكيميائية الضرورية، وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين ‏المنتجتين للطاقة، وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في كل من ‏قطاعات الإنتاج، النقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان. كما ويتعذر ‏عليها أيضًا، استخدام هذا الفائض من العملة الوطنية المتراكم في ‏حساباتها لدى مصرف لبنان جراء عمليات جباية الفواتير، لتغطية جزء ‏من حاجاتها من المحروقات لزوم إنتاج الطاقة، ولما كانت القوانين ‏والأنظمة المرعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة ‏اتباعها لشراء العملة الصعبة‎”.‎

وتابعت: “بالرغم من بذل مؤسسة كهرباء لبنان قصارى جهدها، بما ‏يتوفر لديها من امكانيات حالية، لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية، ‏في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها ‏البلاد، فإنها تنتج حاليًا حوالي //800// ميغاواط بشكل أساسي من معملي ‏الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، ولكن بإمكان ‏المؤسسة أن ترفعها فورًا لحدود //2,000// ميغاواط في حال توفر ‏التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. علمًا أن الكميات التي سيتم تأمينها ‏بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة //1// مليون طن متري سنويًا، والتي ‏تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريبًا، كون متوسط حاجتها ‏الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي //3// مليون طن ‏متري تقريبًا، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط ‏تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة لا سيما معامل إنتاج ‏الطاقة الكهربائية‎”.‎