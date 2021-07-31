لبنان | الطقس غداً قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات ‏الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. ‏وجاء في النشرة الآتي‎:‎

‎- ‎الحال العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ‏تموز هو ما بين 24 و32 درجة ولشهر آب بين 25 و33‏‎.‎

‎- ‎الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة ‏رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. نحذر من خطر اندلاع الحرائق ‏في المناطق الحرجية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما ‏يزيد نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ‏خاصة على الجبال والداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي ‏بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها في معظم المناطق ويبقى التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع ‏الحرائق في المناطق الحرجية‎.‎

‎- ‎درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 ‏درجة‎.‎

‎- ‎الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س‎.‎

‎- ‎الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب‎.‎

‎- ‎الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80‏‎%.‎

‎- ‎حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م‏‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي: 1005‏‎ HPA ‎أي ما يعادل: 754 ملم زئبق‎.‎

‎- ‎ساعة شروق الشمس: 05,48 ساعة غروب الشمس: 19,40‏