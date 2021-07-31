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لبنان | دياب: هنيئاً للبنانيين بهذا الجيش الوفي لوطنه ومواطنيه

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حسان دياب

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان ‏التالي‎:‎

‏”يأتي عيد الجيش هذا العام مجبولاً بالهموم الوطنية والاجتماعية ‏والمعيشية. ولقد حمل الجيش اللبناني بصبر ومسؤولية أثقالاً كبرى، ‏وتعامل مع التحديات بحكمة وحزم وعزيمة،

فأثبت الجنود والضباط والقيادة أنهم عند مستوى الرهان الوطني عليهم، ‏فلم يتقاعسوا عن أداء دورهم ولم يتهاونوا في حماية الوطن ولم يترددوا ‏في تقديم المزيد من التضحيات

لذلك، يتعمق الأمل بهذا الجيش، كمؤسسة وطنية جامعة لا تعطل دورها ‏الحسابات المذهبية والطائفية والحزبية، ولا تتأثر بالمصالح الشخصية، ‏ولا يتسلل إليها الفساد المستشري الذي ينهش الوطن بعد أن صار الفساد ‏عقيدة تدمر الدولة والمؤسسات وتهدّد لبنان،

في عيد الجيش، نستلهم من تضحياته لحماية الاستقرار والوحدة الوطنية، ‏الأمل بأن يستعيد لبنان عافيته، وأن يخرج من هذه المحنة القاسية، وأن ‏يتحرّر اللبنانيون من القيود التي تكبّل مستقبلهم‎.‎
هنيئاً للجيش في عيده، وهنيئاً للبنانيين بهذا الجيش الوفي لوطنه ‏ومواطنيه”.‏

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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